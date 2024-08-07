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لبنان

بوحبيب: لبنان لا يسعى إلى الحرب

Lebanon 24
07-08-2024 | 13:16
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أكّد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، اليوم الأربعاء، أن "لبنان لا يسعى إلى الحرب وهو متمسك بالقرار 1701 لإرساء الهدوء على الحدود الجنوبيّة".
وفي حديثٍ عبر قناة "الجزيرة"، دعا بوحبيب "المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على لبنان وغزّة". 
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