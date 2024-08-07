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لبنان

عملية دهم في بلدة جنوبية.. هذا ما ضبط بحوزة المطلوب

Lebanon 24
07-08-2024 | 14:41
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دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة عقتنيت - الجنوب منزل المواطن المطلوب (ا.س.) وأوقفته لإقدامه على إطلاق النار، وضبطت في حوزته كمية من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، بحسب ما أعلنته قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان اليوم.
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ولفت البيان الى ان المضبوطات سلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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