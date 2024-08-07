هذا ما قد يفعله "حزب الله" بحيفا.. سيناريو "يحرم إسرائيليين من النوم"

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، ألمح خلال كلمته أمس الثلاثاء، إلى أنّ "حيفا قد تكون أحد الأهداف الرئيسية التي قد يضربها حزب الله رداً على اغتيال القيادي فؤاد شكر في بيروت".وأكّدت أنّ السيناريو الذي يحرم العديد من مستوطني حيفا من النوم، هو "الضربات على مصانع البتروكيماويات، بما في ذلك مصافي النفط، حيث يجري تخزين تركيزات كبيرة من المواد الخطرة".ونقلت الصحيفة عن أحد المستوطنين في حيفا قوله إنّه "يشعر بقلق بالغ إزاء حادثة تتعلق بالمواد الخطرة"، مضيفاً: "نحن نجلس على برميل متفجرات ونخشى بشدة ما قد يحدث هنا".وأشار إلى أنّ "وزارة حماية البيئة، أجرت عام 2022 مسحاً للمواد الخطرة، والذي لم يكتمل"، في حين أنّ الجزء المنشور يؤكّد وجود "1500 مصدر خطير، و800 نوع من المواد الخطرة في خليج حيفا".كذلك، لفت إلى أنّ "المسح فحص الأعطال المحتملة في الأوقات العادية، لكنه لم يفحص سيناريوهات الأضرار الناجمة عن تعرضها للهجوم"، لافتاً إلى "وجود العشرات من الشركات التي تعمل بالمواد الخطرة، فضلاً عن مزرعة الغاز، والواقعة في المنطقة نفسها".وعقّبت "هآرتس" على ذلك بالقول إنّ "صناعة البتروكيماويات لا تمثّل الشيء الوحيد الذي يقلق منه" مستوطنو حيفا، إذ يشعر آخرون منهم بالقلق إزاء "الضربات التي قد تتعرض لها المباني السكنية وبعض الأحياء التي لا يوجد فيها سوى مدخل ومخرج واحد، والتي وصفوها بالأحياء المحاصرة"، خصوصاً وأنّ "حيفا يوجد فيها العديد من المنشآت العسكرية بالقرب من المباني".وأشارت إلى أنّ "مستشفى رامبام يقع بالقرب من القاعدة البحرية، بحيث تشكل مثل هذه المرافق هدفاً مفضلاً للقصف من لبنان".كذلك، أعربت إحدى المستوطنات في حيفا لـ "هآرتس"، عن قلقها بسبب "عدم الثقة في الحكومة الإسرائيلية ونواياها ونوعية جهودها في إدارة الأزمة".وكان الأمين العام لحزب الله، قد أكّد أنّ ردّ المقاومة "آتٍ، وسيكون قوياً وفاعلاً، أيّا تكن العواقب"، متوعّداً بأنّ الحزب "قد يرد وحده، أو ضمن ردٍّ جامع من محور المقاومة".وهدّد نصرالله بأنّ المصانع الإسرائيلية في الشمال "يمكن تدميرها في ساعة واحدة، أو نصف ساعة".وفي السياق، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في وقتٍ سابق، إنّ المراكز الحيوية الإسرائيلية في مدينة حيفا تترقّب بقلق انتقام حزب الله لاغتيال القائد العسكري، فؤاد شكر.وقالت الصحيفة إنّ مُسيّرات حزب الله حلّقت في سماء حيفا منذ أشهر، وتمكّنت من تجاوز الدفاعات الإسرائيلية، كما أنّها رسمت خرائط أهداف لأكبر ميناء في "إسرائيل"، ولبطاريات القبّة الحديدية الشهيرة، وحتى للمكاتب الفردية للقادة العسكريين.