ماكرون يحذر نتنياهو.. ما الذي قاله عن لبنان؟

ذكرت وسائل إعلامٍ إسرائيلية، الأربعاء، أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدّث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعياً إياه لـ"تجنّب دائرة الانتقام" على خلفية التوتر المُتزايد بين إسرائيل وإيران.

Advertisement

وأبلغ ماكرون نتنياهو أنه "إذا اندلعت حرب عند الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، فإن نتائجها ستكون مُدمرة".

كذلك، أجرى ماكرون اتصالاً بالرئيس الإيراني مسعود بزشيكان ودعاه إلى الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تعريض السكان والإستقرار في الشرق الأوسط للخطر.

ومساء الأربعاء، نقلت قناة الـ"MTV" عن الرئاسة الفرنسية قولها إنّ الرئيس ايمانويل ماكرون أجرى اتصالاً مع نظيره الايراني بزشكيان، وأعرب خلاله عن بالغ قلقه لارتفاع التوتر في المنطقة، ودعاه لبذل "كل ما يمكن لتجنب أي تصعيد عسكري الذي لن يكون في مصلحة أحد بما في ذلك ايران، والذي سيلحق ضرراً على المدى الطويل على استقرار المنطقة".

وأشارت الرئاسة الى أنّ ماكرون شدد على ضرورة الخروج من منطق الانتقام والحفاظ على سلامة المدنيين وأنه على ايران أن تلتزم أيضاً بدعوة الجهات المزعزعة كي تتحمل المسؤولية وضبط النفس من اجل تجنب انفجار في المنطقة.

وأكّد ماكرون في مكالمته الهاتفية مع نظيره الايراني بأنّه نقل نفس الرسالة لجميع الفرقاء في المنطقة الذي اتصل بهم.

كذلك، ذكر الرئيس الايراني بموقف بلاده المطالب بوقف إطلاق نار فوري في غزة، وموقف بلاده الصارم والرافض كليا لاي تصعيد مع لبنان.