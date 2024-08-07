27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هوكشتاين يُحاول التوسّط
Lebanon 24
07-08-2024
|
22:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت جويل بو يونس في" الديار": تتحدث الارقام بان نسبة السنّة كما الدروز المؤيدين لما يقوم به حزب الله ارتفعت بالفترة الاخيرة ، لاسيما على الجبهة الدرزية بعد تصريحات رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" سابقا وليد جنبلاط، الذي نجح بوأد الفتنة الدرزية - الشيعية التي كان يمهد لها العدو الاسرائيلي عبر حادثة مجدل شمس، كما مواقف جنبلاط التي اتت بعيد استهداف الضاحية واغتيال شكر، والتي بدا فيها الزعيم الوحيد الذي اعلنها صراحة بعيد الاعتداء بساعات بمواقف واضحة لا لبس فيها اذ قال: "هذا الاعتداء لن يغير بالمعادلات والمقاومة مستمرة"، واضاف: "لا يمكن فصل مسار المقاومة في لبنان عن غزة والضفة الغربية ، و"إسرائيل" هي التي تعتدي وتقتل وتتمادى في القتال".
Advertisement
اكثر من ذلك، ذهب جنبلاط الذي بادر وتوجه شخصيا للتعزية بالحاج فؤاد شكر، حيث كان الى جانب رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، الشخصيتان الوحيدتان اللتان عزتا الحزب عبر الحضور الشخصي.
هذه المواقف الجنبلاطية تلقفها حزب الله سريعا، فكانت التحية من السيد للقيادات الدرزية بعدما كان قد بعث برسالة لجنبلاط ، عبر اتصال تم بين الحاج حسين الخليل وغازي العريضي. صحيح ان العلاقة اليوم بين حزب الله وجنبلاط جيدة والتواصل مستمر بين الطرفين، لكن ما قيل عن اتصال تم بالساعات الماضية بين السيد نصرالله وجنبلاط، تم خلاله الاتفاق على لقاء قريب بينهما عندما يسمح الظرف الامني هو غير صحيح، اذ تؤكد المعلومات من مصادر "الاشتراكي" كما حزب الله ان اتصالا مباشرا لم يحصل ولا علم لهما باي لقاء مرتقب. لكن مصادر الطرفين حرصت على التأكيد بان التواصل على خط حارة حريك - كليمنصو قائم عبر القنوات المعروفة، لكن لا حديث راهنا عن لقاء بين جنبلاط والسيد نصرالله.
وفي هذا الاطار، اشارت اوساط مطلعة على جو حزب الله بان الحزب قدّر عاليا زيارة جنبلاط للتعزية، كما كل مواقفه منذ السابع من اكتوبر، ولا شك ان اللقاء بين الطرفين قد يحصل عندما تحين اللحظة المؤاتية.
وبالانتظار ، وفيما تقف "اسرائيل " كلها على "اجر وربع" مترقبة لما قد يأتيها من جبهات لبنان وايران واليمن، تفيد المعلومات عن تواصل حصل بالساعات الماضية بين الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين والمسؤولين اللبنانيين، الذين هم على تواصل معه، حيث حاول في اتصالاته التي شملت عدة اطراف، ان يحث باتجاه عدم "تكبير الرد" والالتزام برد منضبط، كي لا تتفلت الامور من دون ان يحصل على ضمانة من اي طرف.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالمايوه.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها مع ابنتيها على البحر (صور)
Lebanon 24
بالمايوه.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها مع ابنتيها على البحر (صور)
03:17 | 2024-08-07
07/08/2024 03:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خروج معمل دير عمار عن العمل... بيان عاجل من كهرباء لبنان يتعلّق بالتغذية
Lebanon 24
بعد خروج معمل دير عمار عن العمل... بيان عاجل من كهرباء لبنان يتعلّق بالتغذية
06:42 | 2024-08-07
07/08/2024 06:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"صاير بيشبه طرزان".. ناصيف زيتون يُثير الجدل بآخر إطلاله له والجمهور يسأل: وين خاتمك؟ (صور)
Lebanon 24
"صاير بيشبه طرزان".. ناصيف زيتون يُثير الجدل بآخر إطلاله له والجمهور يسأل: وين خاتمك؟ (صور)
01:51 | 2024-08-07
07/08/2024 01:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الحرب.. إقرأوا ما أعلنته الإعلاميّة ماغي فرح
Lebanon 24
عن الحرب.. إقرأوا ما أعلنته الإعلاميّة ماغي فرح
12:54 | 2024-08-07
07/08/2024 12:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
جدار صوت فوق بيروت ومناطق أخرى
Lebanon 24
جدار صوت فوق بيروت ومناطق أخرى
05:43 | 2024-08-07
07/08/2024 05:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:07 | 2024-08-07
اجتماعات حكومية لمراجعة جهوزية الوزارات والإدارات في حال حصول أي طارئ
22:01 | 2024-08-07
تحركات ديبلوماسية تسابق التصعيد الحربي ورفع وتيرة الاستنفار الحكومي
22:15 | 2024-08-07
قرى لبنانية جديدة في دائرة الاستهداف الاسرائيلي.. وهذه هي تداعيات 10 أشهر من الحرب
22:20 | 2024-08-07
"اليونيفيل" تطلب من عائلات عناصرها مغادرة لبنان "موقتاً".. وقروض أميركية للرعايا
00:26 | 2024-08-08
غارة على أطراف المنصوري ليلا
00:11 | 2024-08-08
دمرته بالكامل.. غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في الدوير
فيديو
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
08/08/2024 07:37:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
08/08/2024 07:37:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
08/08/2024 07:37:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24