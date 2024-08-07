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لبنان

تسوية أميركية أم حرب بلا أفق؟

Lebanon 24
07-08-2024 | 23:04
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كتب صلاح سلام في" اللواء": يضيق الحصار على نتنياهو يوماً بعد يوم، سواء من الجبهة الداخلية الرافضة لإستمرار «حرب بلا أفق في غزة»، فيما الوضع في الشمال مع لبنان وصل إلى «طريق مسدود».
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ولا بد من التوقف عند حملات الإنتقادات الواسعة في الإعلام الإسرائيلي لنتنياهو ورؤساء الشاباك والموساد لتنفيذ الإغتيالين في بيروت وطهران، دون الأخذ بعين الإعتبار التقديرات اللازمة، والأكثر واقعية، لردود الفعل المنتظرة، من طهران التي شعرت بأنها ضُربت في عقر دارها، ومن الحزب الذي فقد أهم قادته العسكريين، والشخصية العسكرية الأقرب لنصرالله. «الأمر الذي يعرض الداخل الإسرائيلي لمخاطر عديدة، دون إحداث التغيير المطلوب في موازين القوى
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