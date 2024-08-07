رحلات ألغيت.. تحذيرات بشأن المجال الجوي لإيران ولبنان

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دعت مصر وبريطانيا شركات الطيران التابعة لهما، يوم أمس الأربعاء، إلى تجنب المجال الجوي لكل من إيران ولبنان وسط تصاعد المخاوف من احتمال اندلاع صراع أوسع نطاقا في المنطقة، بعد مقتل قادة كبار في حركة حماس وحزب الله.جاءت إرشادات بريطانيا لشركات الطيران التابعة لها بتجنب المجال الجوي اللبناني بعد ساعات من إصدار مصر تعليمات لجميع شركات الطيران التابعة لها بتجنب المجال الجوي الإيراني لثلاث ساعات صباح اليوم الخميس.وتعمل العديد من شركات الطيران على مراجعة جداولها لتجنب المجال الجوي لإيران ولبنان، كما تلغي رحلات لإسرائيل ولبنان.بدورها، بدأت شركات الطيران المصرية في تجنب المجال الجوي الإيراني. ومع ذلك، قال مارك زي، مؤسس أو.بي.أس غروب، وهي مجموعة تتشارك معلومات مخاطر الرحلات الجوية، إن الإخطار الصادر بشأن اليوم الخميس سوف ينطبق على جميع شركات الطيران المصرية بما في ذلك شركات الطيران العارض وشركات الطيران الأصغر الأخرى.ونقلت رويترز عن مارك زي قوله إنه حتى الآن لم تصدر أي دولة أخرى مثل هذا التوجيه بشأن المجال الجوي الإيراني.وورد في الإخطار المصري للطيارين، وهو إخطار سلامة مقدم للطيارين أمس الأربعاء، أن التوجيهات ستسري من الساعة 0100 حتى0400 بتوقيت غرينتش. ولم يُذكر في الإخطار سبب إصداره.وجاء في الإخطار "على جميع الناقلات الجوية المصرية تفاديا لتحليق فوق منطقة معلومات الطيران في طهران. لن يُقبل تحليق أيرحلة جوية فوق هذه المنطقة"، مشيرا إلى مدة الثلاث ساعات المحددة.وأكدت وزارة الطيران المدني المصرية في وقت لاحق أن الإخطار هدفه تقليص المخاطر أمام سلامة الرحلات الجوية في ضوء الإخطار الذي تلقته من السلطات الإيرانية. (سكاي نيوز)