بشكل مستقل عن إيران.. "الحزب" يستعد لمهاجمة إسرائيل إليكم التفاصيل

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ذكرت شبكة "CNN" الإخبارية الأميركية نقلا عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين، أمس الأربعاء، أن حزب الله يبدو أنه سيهاجم إسرائيل بشكل مستقل عن إيران.وأفاد مصدر بأن "حزب الله يتحرك بشكل أسرع من إيران في تخطيطه، ويتطلع إلى مهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة".وقال المصدر الثاني إن حزب الله ربما يتصرف دون سابق إنذار، وهو ما لا ينطبق على إيران نظرا لقرب لبنان من إسرائيل كجار مباشر إلى الشمال.وأضاف المصدر نفسه أنه لا يوجد أي تنسيق واضح بين حزب الله وإيران في الوقت الحالي.وكانت إسرائيل قد استهدفت القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت الأسبوع الماضي. (سكاي نيوز)