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لبنان

حادث مروع بين عدد من السيارات.. الشاب جيمي ابن زغرتا فارق الحياة بعد أيام على إصابته

Lebanon 24
08-08-2024 | 01:24
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توفي ابن زغرتا الشاب "جيمي فينيانوس" اثر تعرضه لحادث سير مروع مساء الاحد الماضي على طريق سهل الجديدة زغرتا والذي نتج عنه سقوط جرحى اثر تصادم بين عدد من السيارات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وكان جيمي نقل في حينها الى المستشفى بحالة حرجة،  الا انه فارق الحياة اليوم متأثراً بجراحه.
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