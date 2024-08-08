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لبنان

توترٌ بين "نائبين" حالي وسابق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-08-2024 | 01:45
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شهدت العلاقة بين نائبَين حالي وسابق تذبذباً كبيراً خلال الأيام الأخيرة وذلك بسبب ما وصفه الأول "تشويهاً للحقائق" على خلفية مشاريع إنمائية في منطقتهما بمحافظة جبل لبنان.
وتبيّن أن هذا "التذبذب" في العلاقة أفضى إلى نوع من التوتر بين الطرفين على اعتبار أن النائب الحالي اعتبر أن نظيره السابق راح ينسب إلى نفسه بعض الإنجازات في ملف المشاريع الإنمائية بشكل علني.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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