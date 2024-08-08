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لبنان

"التوقيت لن يطول".. متى سينفذ "الحزب" ردّه؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-08-2024 | 02:45
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نقلت أوساطٌ مطلعة على أجواء "حزب الله" بعض "التطمينات" التي تقول إنّ الرد الذي سينفذه الحزب إنتقاماً لاغتيال القياديّ الكبير فؤاد شكر، سيكونُ "مضبوطاً ومدروساً" كما قال الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله.
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وذكرت المصادر أنَّ المسألة المُرتبطة بالرد تتحدّد فقط بالتوقيت الذي قد لا يطول كثيراً فيما قد يتزامنُ أيضاً مع الرد الإيراني الذي من المتوقع تنفيذه هذه المرة من إيران وعبر جماعات أخرى متحالفة معها في بلدانٍ أخرى.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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