خبرٌ عن الـ20 دولاراً في لبنان..

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عُلِم أنَّ أحد المصارف تلقى مراجعاتٍ عديدة من زبائنه بسبب الدولارات الممزقة التي مُنحت للموظفين ،لاسيما العسكريين، عبر الصرافات الآلية .وتبيّن ان أوراق الـ20 دولاراً كانت هي من الفئة التي رصدت منها أوراق كثيرة ممزقة وبالية جداً، فيما المشكلة الأكبر تتحدّد بأنّه لا توجد إمكانية لإيداعها ضمن الصرافات الآلية عبر حسابات الكثير من العسكريين لكونه لا يحق لهم ذلك استناداً لنوعية حساباتهم.