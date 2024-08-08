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لبنان

التوم: قرار فصل نواب من التيار ناتج عن ممارسات تخالف سياسته

Lebanon 24
08-08-2024 | 02:50
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نفى عضو "تكتّل لبنان القوي" النّائب سامر التّوم علمه باستقالات او إقالات جديدة داخل "التيار الوطني الحرّ"، وقال في حديث الى "صوت كل لبنان": "الأيام المقبلة كفيلة بأن تظهر ذلك"، ورأى أن "التباين في الآراء امر طبيعي مع وجوب التزام قرار الاكثرية".
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وأشار إلى أن "قرار فصل بعض نواب التيار، ناتج عن ممارسات يقوم بها هؤلاء الزملاء، تخالف القرارات السياسية والتنظيمية والتوجيهات الإعلامية للتيار"، موضحاً ان "القرار لا يصدر عن رئيس التيار النائب جبران باسيل، بل عن مجلس الحكماء". 

وبالنسبة إلى كيفية تعويض خسارة النواب مع تراجع شعبية التيار، قال: "ان  التيار وعلى الرغم من الحرب التي مورست ضده في خلال ثورة 17 تشرين التي كان هدفها تشويه صورة التيار، قد خرج بأقل الاضرار المقبولة".

 
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