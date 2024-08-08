Advertisement

لبنان

وديع الخازن: للخروج من حال التردد والسير بطروحات منقذة

Lebanon 24
08-08-2024 | 04:48
A-
A+
Doc-P-1231799-638587146279978822.jpg
Doc-P-1231799-638587146279978822.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكد الوزير السابق وديع الخازن، "تخوفه من أن يؤخذ لبنان إلى الفصل السابع"، وطالب في بيان بـ"الخروج من حال التردد والسير بطروحات تساعد على دفع الأمور في اتجاهات منقذة"، لافتا الى ان "الحد الفاصل في هذه اللحظة، إما الذهاب رأسا إلى الحلول المنقذة وإما الانهيار الشامل".
Advertisement
 
 
ورأى أن "ثمة بصيص أمل في التحرك السريع الآن، قبل الولوج في المتاهات الضائعة والتجاذبات الضيقة، للارتفاع إلى مستوى هذه المرحلة التي تتطلب منا القفز فوق الحسابات الشخصية والمصالح الفئوية أو الحزبية، لأن الناس تائهة فعلا على الطرق، وتتلمس الخلاص بالصلاة والأدعية".
 
واستبعد أن "يشن العدو الإسرائيلي على لبنان حربا شاملة. فالجيش الإسرائيلي أعجز من أن يفتح جبهة عريضة ثانية بعد الخسائر الفادحة التي تكبّدها ويتكبدها على المستوى البشري والتجهيزات، وهو يحتاج إلى أعوام عدة لكي يعوض خساراته ولا سيما أن الوضع الداخلي الاسرائيلي هش، والخلافات بين نتنياهو والقيادات السياسية والأمنية تتفاقم".

وختم مؤكدا: "أن لا مفر لإسرائيل من وقف حربها على الجنوب اللبناني وعلى غزة"، مشددا على ان "المقاومة في لبنان بقيادة أمينها العام تضاعفت قدراتها وزادت خبرتها الدفاعية، فضلاً عن أنها نجحت في ان تشكل سدا منيعا في وجه الغطرسة الإسرائيلية والاعتداءات على لبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:23 | 2024-08-08
04:30 | 2024-08-08
07:07 | 2024-08-08
07:00 | 2024-08-08
06:49 | 2024-08-08
06:44 | 2024-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24