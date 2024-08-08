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لبنان

حمية: لضرورة تضافر الجهود وتكاملها خلال الظروف الراهنة

Lebanon 24
08-08-2024 | 04:59
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عقد وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية اجتماعاً إدارياً موسعاً في مكتبه صباح اليوم في الوزارة مع المدير العام المهندس علي حب الله وجميع المديرين ورؤساء المصالح والدوائر المعنيين بملفات الطرق والمباني، وذلك متابعة للاستعدادات لوضع التدابير المعدة ضمن خطة الطوارئ لدى الوزارة، موضع التنفيذ حال حصول أي طارئ، وكذلك جرى البحث  في ملف الإنهيارات والإنزلاقات وكذلك في ملفات تعزيل وتنظيف مجاري مياه الأمطار وصيانة آليات جرف الثلوج وغيرها.
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وقدم حمية إحاطة شاملة لكل ما يتعلق بهذه الملفات، مشيراً في هذا السياق إلى أنه " من المعلوم أن الوزارة كانت قد أعدت خطة الطوارئ المتعلقة بها، ولاسيما فيما يتعلق بالملفات التي تعنى بها المديرية العامة للطرق والمباني " موجهاً في هذا المجال" بضرورة متابعة التدابير والاستعدادات الموصى باتخاذها، ووضعها موضع التنفيذ، وذلك في حال حصول أي طارئ ضمن الظروف الراهنة االتي تمر بها البلاد".
 
وتناول حمية أيضاً  خلال الإجتماع " الإجراءات المتعلقة بتعزيل وتنظيف مجاري مياه الأمطار للموسم المقبل"، مؤكداً  "متابعة  ملف معالجة الإنهيارات والإنزلاقات، والتدابيرالمتخذة بشأنها للعمل على تفادي أية أخطار فد تحدث خلال موسم الأمطار " ، مشدداً على " ضرورة مواكبة تنفيذ هذه  الإجراءات على الأرض، لضمان إنجازها بأقصى سرعة ممكنة ".
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