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لبنان

خوفاً من ردّ "الحزب".. ماذا طلب مسؤول إسرائيليّ بشكل عاجل من سكان حيفا؟

Lebanon 24
08-08-2024 | 05:07
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طلب رئيس بلدية حيفا من سكان المدينة تخزين مياه وطعام لأسبوع على الأقل في الملاجئ والأماكن المحصنة تحسبا من سقوط آلاف الصواريخ على المدينة من حزب الله.
 
وتترقب إسرائيل بحذر رد حزب الله على اغتيال المسؤول العسكري فؤاد شكر. 
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