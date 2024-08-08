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لبنان

شركتا طيران تمددان تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت

Lebanon 24
08-08-2024 | 06:09
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أعلنت شركتا "إير فرانس " و"ترانسافيا" للطيران تمديد  تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت.

ويسري هذا القرار حتى الأحد ضمناً.
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