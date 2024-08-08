إستهداف سيارة في جنوب لبنان... ماذا في المعلومات الأولية؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة بين بلدتيّ الجبين ويارين في جنوب لبنان.

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وأعلنت مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان، أنّ "الغارة أدّت في حصيلة أولية إلى إصابة ثلاثة أشخاص".