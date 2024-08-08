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لبنان
إستهداف سيارة في جنوب لبنان... ماذا في المعلومات الأولية؟
Lebanon 24
08-08-2024
|
06:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة بين بلدتيّ الجبين ويارين في جنوب لبنان.
وأعلنت مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان، أنّ "الغارة أدّت في حصيلة أولية إلى إصابة ثلاثة أشخاص".
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