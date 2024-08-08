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دعت نقابة وسطاء التأمين في لبنان إلى حضور المؤتمر الصحافي الذي سيعقد الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الإثنين 12 آب 2024 في مقرّ النقابة الكائن في سن الفيل – حرش تابت ، وذلك لإعلان توقيع اتفاقية تعاون بين النقابة ومصرف الإسكان.وتنصّ الاتفاقية على إصدار مصرف الاسكان كفالات تأمين لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة للترخيص لوسطاء التأمين ومندوبي التأمين من أجل ممارسة مهامهم.