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لبنان

وفد المعارضة زار المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان: لتنفيذ الـ1701

Lebanon 24
08-08-2024 | 07:41
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زار وفد من نواب قوى المعارضة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، حيث أكد لها موقف نواب قوى المعارضة الرافض لإدخال لبنان في الحرب الدائرة، مؤكدا التمسك بتنفيذ القرار ١٧٠١ بكامل مندرجاته على جانبي الحدود، من خلال الضغط الدولي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ومنع استخدام الاراضي اللبنانية في الجنوب عبر تفعيل التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني. 
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كما أطلعها الوفد على تفاصيل العريضة التي تقدم بها نواب قوى المعارضة الى رئيس المجلس لطلب عقد جلسة نيابية خاصة للطلب من الحكومة اللبنانية القيام بواجباتها حيال الوضع المتدهور لحماية المواطنين وإعلان حالة الطوارئ. 
وشدد الوفد الذي ضم النواب مارك ضو، غسان حاصباني، أشرف ريفي، جورج عقيص واديب عبد المسيح، على مطالبة المعارضة بلجنة تقصي حقائق من الامم المتحدة للتحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت، بعدما تمت عرقلة التحقيق المحلي طيلة ٤ سنوات.
ووضعت بلاسخارت الوفد في أجواء الجهود الديبلوماسية القائمة لتخفيف التصعيد.
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