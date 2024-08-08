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لبنان

في جرد العاقورة... تدهور ATV واصابة سائقه

Lebanon 24
08-08-2024 | 07:41
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تدهورت مركبة ATV في جرد العاقورة- طريق المنيطرة في حدث بعلبك، مما ادى الى اصابة سائقها.

وتوجهت عناصر الدفاع المدني الى المحلة لاسعافه .
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تدهور

atv

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