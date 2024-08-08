"الاحرار" اكد رفضه ربط الجنوب بساحات المنطقة

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اكد حزب "الوطنيين الأحرار" بعد إلاجتماع الدوري لمجلسه الاعلى، رفضه لـ"النبرة الفوقية التي ينتهجها خطاب الفريق الممانع وتفرده بقرار الحرب وإصراره على جر لبنان إلى حرب عبثية، بقرار وتبعية إيرانية مطلقة وخلافاً لأحكام الدستور اللبناني وربط ما يجري في الجنوب بساحات المنطقة"، مجدداً دعوته إلى "تطبيق قرار مجلس الامن ١٧٠١ والقرارات ذات الصلة".وجدد الحزب تضامنه "مع اهالي شهداء تفجير المرفأ"، مشددا على ان "تأخذ العدالة مجراها حتى النهاية"، معتبرا أن "أي سلطة تقوم بمنع التحقيق او عرقلته تكون شريكة في جريمة ٤ آب".ودعا إلى "المشاركة في القداس الالهي الذي سيِقام لراحة انفس الرئيس كميل شمعون وعقيلته زلفا، عند السادسة من عصر غد الجمعة في ٩ آب في كنيسة سيدة التلة - دير القمر".