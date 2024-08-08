الراعي: الظروف التي نعيشها اليوم دقيقة جدا وتقتضي وحدتنا جميعا

Advertisement

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في المقر البطريركي الصيفي في الديمان.وشدد البطريرك الراعي على دور الرابطة المارونية، منوها بالنشاطات التي تشارك بها لا سيما العرس الجماعي والتحضيرات لاحتفاليات تطويب البطريرك الدويهي، وهنأهم على تطوير وتحديث النظام الجديد لتيسير العملية الانتخابية.وقال: "الظروف التي نعيشها اليوم دقيقة جدا وتقتضي وحدتنا جميعا على الارض، ليس فقط وحدتنا على مستوى الاحزاب، فالرابطة معروفة وهي صوت البطريرك المعلن الذى يجب ان نلتقي فيكم دائما لتسمعوا اراءنا وتطلعاتنا لتنقلوها وتكونوا القوة المدنية على الارض، ونشكر الله على استمرارية الرابطة منذ 72 عاما لانها الخميرة الصالحة. رحم الله المؤسسين وحمى الذين تعاقبوا على رئاستها ".ثم عقد البطريرك ووفد الرابطة خلوة في الصالون الكبير استمرت نحو نصف ساعة.بعدها، استقبل الراعي الوزير السابق عماد حب الله، الذي اشار بعد اللقاء الى انه عرض مع غبطته الاوضاع العامة "وأهمية الوحدة الوطنية والابتعاد عن التشنجات والحزازيات لتعزيز صمود الدولة واللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة، من اجل حماية لبنان ودولته وشعبه ونبذ كل الخلافات".وظهرا، استقبل البطريرك رئيس حزب "السلام" روجيه اده الذي عرض للبطريرك موضوع الحرب والسلام، معربا عن خشيته من ان تكون الحرب محتمة على اللبنانيين، ومؤكدا انه "عند تغيير الدول علينا حفظ الكيان". واشار الى ان "ضمن الكيان نواة الامة التي من اجلها تأسس لبنان 1862 ومن اجلها كبر لبنان عام 1920."