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لبنان

بعد هجوم كلاب شاردة على المواطنين في طرابلس.. هذا ما قرره نهرا

Lebanon 24
08-08-2024 | 08:28
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اصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا تعميماً على بلديات طرابلس، يقضي بمعالجة ظاهرة الكلاب الشاردة والحد من هجومها على المواطنين.

وجاء فيه: "بناء لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات، وعطفاً على كتبنا وتعاميمنا السابقة بهذا الخصوص، وبعد تفاقم ظاهرة انتشار الكلاب الشاردة في شوارع طرابلس والميناء وورود عدة شكاوى عن حوادث ايذاء وحالات ذعر بسببها.
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وبعد تعرض العديد من المواطنين لهجوم شرس من قبل الكلاب الشاردة مما أدى الى حدوث أضرار جسدية، يطلب اليكم واستنادا الى صلاحيات البلدية بهذا الخصوص، تكليف من يلزم جمع كافة الكلاب الشاردة في شوارع قضاء طرابلس وبالأخص في مدينتي طرابلس والميناء حيث تكثر انتشار هذه الظاهرة، ونقلها الى أماكن مخصصة لرياعتها بالتنسيق مع الجمعيات التي تعنى بالحيوانات.

كما وانذار كافة المواطنين الذين يرغبون بتربية الحيوانات ومن ضمنها الكلاب، وجوب اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لرفع ضررها عن الجوار أو الغير تحت طائلة المسؤولية وايداعنا بالسرعة اللازمة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلكم لمعالجة هذه الظاهرة.
 
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