Advertisement

لبنان

سقوط جرحى... حادث سير مروّع على أوتوستراد حالات (صورة)

Lebanon 24
08-08-2024 | 08:55
A-
A+
Doc-P-1231889-638587294733968428.jpg
Doc-P-1231889-638587294733968428.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت غرفة "التحكم المروري" عن وقوع 3 جرحى نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل الوسطي على أوتوستراد حالات باتّجاه جبيل.
 
Advertisement
Image
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: دمرنا بنى تحتية لحزب الله بمناطق بنت جبيل ومجدل زون والدوير
lebanon 24
08/08/2024 18:20:55 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير... شاهدوا بالفيديو كيف اصطدم صهريج بسيارة!
lebanon 24
08/08/2024 18:20:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار" يلملم تداعيات فصل عون واشارات لتحرك "مقلق" في جبيل
lebanon 24
08/08/2024 18:20:55 Lebanon 24 Lebanon 24
اندلاع حريق كبير في بلدة اده جبيل
lebanon 24
08/08/2024 18:20:55 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

جبيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2024-08-08
11:12 | 2024-08-08
11:08 | 2024-08-08
11:00 | 2024-08-08
10:50 | 2024-08-08
10:04 | 2024-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24