عن رسوّ بوارج عسكرية في احد المرافئ.. توضيح من "الاشغال"

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لفتت وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان في بيان، الى ان "ما تم تداوله اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، من فيديو يُظهر بوارج وحاملات عسكرية ترسو عند أحد المرافئ اللبنانية، هو خبر عار من الصحة تماما.وأشار البيان إلى أن "الوزارة تؤكد مجددا لجميع وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها ، بأنها كانت ولا زالت المرجع الصالح والوحيد لاستقاء أي معلومات تتعلق بجميع المرافق التابعة لها ، ولاسيما المرافئ منها".