عبد المسيح: وفد من نواب المعارضة أكد لبلاسخارت رفض ادخال لبنان في الحرب الدائرة

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كتب النائب اديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": "زار وفد من نواب قوى المعارضة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، حيث اكد لها موقف نواب قوى المعارضة الرافض لادخال لبنان في الحرب الدائرة، مؤكدا على التمسك بتنفيذ القرار ١٧٠١ بكامل مندرجاته على جانبي الحدود، من خلال الضغط الدولي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ومنع استخدام الاراضي اللبنانية في الجنوب عبر تفعيل التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني.كما أطلعها الوفد على تفاصيل العريضة التي تقدموا بها الى رئيس مجلس النواب لطلب عقد جلسة نيابية خاصة للطلب من الحكومة اللبنانية القيام بواجباتها حيال الوضع المتدهور لحماية المواطنين وإعلان حالة الطوارئ.وشدد الوفد على مطالبة المعارضة بلجنة تقصي حقائق من الامم المتحدة للتحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت، بعدما تمت عرقلة التحقيق المحلي طيلة ٤ سنوات.(الوكالة الوطنية)