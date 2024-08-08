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لبنان

ليتيسيا عون فعلتها.. تأهل تاريخي للبنان في أولمبياد باريس

Lebanon 24
08-08-2024 | 11:12
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تأهل ثلاثة لاعبين عرب اليوم، الخميس، إلى الدور ربع النهائي في منافسات التايكواندو ضمن الألعاب الأولمبية المقامة في باريس، وكانت من بينهم البطلة ليتيسيا عون التي تأهلت للدور نصف النهائي من مسابقة التايكواندو لوزن دون 57 كيلوغراما في دورة باريس الاولمبية، واقتربت من إحراز ميدالية للبنان بعد غياب دام 44 سنة.
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وخاضت عون مباراتين اليوم في الدوري التمهيدي وربع النهائي وفازت بهما.

وكان المصارع الراحل حسن بشارة منح لبنان ميداليته الاولمبية الاخيرة في اولمبياد موسكو 1980، بإحرازه برونزية الوزن المفتوح في المصارعة اليومانية الرومانية.

لبنان

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