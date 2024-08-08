تشكيل لجان فنية وتقنية وقانونية بين وزارتي الصناعة والزراعة والقطاعين العام والخاص

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عقد وزيرا الزراعة والصناعة الدكتور عباس الحاج حسن وجورج بوشكيان اجتماعا، في وزارة الصناعة، ضم تقنيين وفنيين من الوزارتين وممثلين عن المطاحن والمزارعين ومصانع المعكرونة والبرغل والسميد والمغربية.وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الزراعة في بيان، بأن "خلال اللقاء كان هناك نقاش مستفيض في كيفية وضع أطر وآلية عمل مشتركة بين القطاع الخاص والمزارعين، وتمخض عن الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجان بين وزارتي الصناعة والزراعة وبين القطاعين العام والخاص: فنية وتقنية وقانونية".وتحدث وزير الصناعة فأكد أن "أولى الأولويات اليوم توسيع الاستثمار في القطاع الزراعي والزراعات الصناعية"، متمنيا "أن تكون هناك رؤية مستقبلية لدى الجميع في سبيل تعزيز الأمن الغذائي اللبناني".بدوره، أكد وزير الزراعة "الحرص على التماهي المطلق بين الوزارات المختصة"، وقال: "إن العمل والنجاح هو نجاح تراكمي، نجاح للقطاعين العام الخاص".وأثنى على "الدور الذي تقوم به غرف التجارة والصناعة والزراعة في القطاع الزراعي والجيش اللبناني، وأيضا المنظمات الدولية التي تواكب عن كسب كل خطوة من هذه الخطوات".واعتبر أن "التنسيق بين الوزارات والتصميم على إنجاح الخطوات هما السبيل للخروج من نفق الأزمات، خصوصا في ظل الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان وسيادته وكرامته". (الوكالة الوطنية)