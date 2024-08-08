لمواجهة تهديدات "الحزب" وإيران: طائرات أميركا وصلت.. شاهدوا قدراتها المُرعبة

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية الوسطى "سنتكوم"، التي تشرف على الأنشطة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، الخميس، عن وصول طائرات F-22 Raptors التابعة للقوات الجوية الأميركية، إلى منطقة مسؤولية القيادة، الخميس.وقالت "سنتكوم"، إن وصول هذه الطائرات يأتي كجزء من تغييرات في وضع القوات الأميركية في المنطقة، ولمواجهة التهديدات التي تشكلها إيران والجماعات المدعومة منها.