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لبنان

لمواجهة تهديدات "الحزب" وإيران: طائرات أميركا وصلت.. شاهدوا قدراتها المُرعبة

Lebanon 24
08-08-2024 | 11:57
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية الوسطى "سنتكوم"، التي تشرف على الأنشطة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، الخميس، عن وصول طائرات F-22 Raptors التابعة للقوات الجوية الأميركية، إلى منطقة مسؤولية القيادة، الخميس.
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وقالت "سنتكوم"، إن وصول هذه الطائرات يأتي كجزء من تغييرات في وضع القوات الأميركية في المنطقة، ولمواجهة التهديدات التي تشكلها إيران والجماعات المدعومة منها.
 
(الشرق)

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