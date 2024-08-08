نعى "حزب الله" في بيان مساء اليوم، الشهيد حسن عاطف السيد "غريب".



وأشار "الحزب" في بيانه الى ان "الشهيد مواليد عام 1978 من بلدة عيترون في جنوب لبنان، وقد ارتقى متأثرًا بجراحه".

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