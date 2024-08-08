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وقعت "مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور" و"الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا" مذكرة تعاون، تقضي "بتعزيز ثقافة البيئة الدامجة في لبنان".ويأتي توقيع هذه المذكرة، بحسب بيان، "بعد مسيرة طويلة خاضتها المؤسسة مع الاتحاد خلال العقود الماضية، تضمنت وضع المقاييس والمواصفات الوطنية المتعلقة باحترام دامج الأشخاص المعوقين في عدد من البرامج والمشاريع الوطنية.وتفتح الوثيقة، التي وقعتها عن المؤسسة مديرتها العامة المهندسة لانا درغام وعن الاتحاد رئيسته سيلفانا اللقيس، الباب أمام مسار جديد في التعاون بين الجهتين".وتتضمن المذكرة تعاون الطرفين على "تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج توعوية تتناول المواصفات الوطنية والدولية المتعلقة بموضوع البيئة الداخلية والخارجية"، ومساهمة الاتحاد "في أعمال اللجان الفنية المعنية التي تشكلها المؤسسة لهذه الغاية".كما يساهم الاتحاد "من خلال الموارد البشرية المتخصصة لديه في إعداد مسوّدة مشاريع المواصفات المتعلقة بالبيئة الدامجة وتقديمها إلى المؤسسة بهدف دراستها وفقا للأصول الفنية المعنية وإصدارها كواصفات وطنية"، وأبرز تلك الموضوعات البيئة الخارجية الدامجة وإمكانية الوصول والاستخدام والتنقل للأشخاص المعوقين حركيا.ودخلت المذكرة حيز التنفيذ فور توقيعها ويعمل بها لمدة سنة وتجدد". (الوكالة الوطنية)