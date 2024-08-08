Advertisement

لبنان

مذكرة تعاون بين "ليبنور" و"الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا"

Lebanon 24
08-08-2024 | 12:17
A-
A+

Doc-P-1231950-638587414630883723.png
Doc-P-1231950-638587414630883723.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقعت "مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور" و"الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا" مذكرة تعاون، تقضي "بتعزيز ثقافة البيئة الدامجة في لبنان".
 ويأتي توقيع هذه المذكرة، بحسب بيان، "بعد مسيرة طويلة خاضتها المؤسسة مع الاتحاد خلال العقود الماضية، تضمنت وضع المقاييس والمواصفات الوطنية المتعلقة باحترام دامج الأشخاص المعوقين في عدد من البرامج والمشاريع الوطنية.
Advertisement
 وتفتح الوثيقة، التي وقعتها عن المؤسسة مديرتها العامة المهندسة لانا درغام وعن الاتحاد رئيسته سيلفانا اللقيس، الباب أمام مسار جديد في التعاون بين الجهتين". 
 وتتضمن المذكرة تعاون الطرفين على "تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج توعوية تتناول المواصفات الوطنية والدولية المتعلقة بموضوع البيئة الداخلية والخارجية"، ومساهمة الاتحاد "في أعمال اللجان الفنية المعنية التي تشكلها المؤسسة لهذه الغاية". 
 كما يساهم الاتحاد "من خلال الموارد البشرية المتخصصة لديه في إعداد مسوّدة مشاريع المواصفات المتعلقة بالبيئة الدامجة وتقديمها إلى المؤسسة بهدف دراستها وفقا للأصول الفنية المعنية وإصدارها كواصفات وطنية"، وأبرز تلك الموضوعات البيئة الخارجية الدامجة وإمكانية الوصول والاستخدام والتنقل للأشخاص المعوقين حركيا.
 ودخلت المذكرة حيز التنفيذ فور توقيعها ويعمل بها لمدة سنة وتجدد". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-08-08
16:41 | 2024-08-08
16:13 | 2024-08-08
16:00 | 2024-08-08
15:56 | 2024-08-08
15:27 | 2024-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24