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لبنان

مولوي استقبل وزير السياحة والنائب عبدالله

Lebanon 24
08-08-2024 | 12:30
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، النائب بلال عبد الله مع وفد من خلية أزمة إقليم الخروب، وتم البحث في الإجراءات المتخذة في المنطقة على ضوء التطورات الأخيرة في لبنان.
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وكذلك، استقبل وزير الداخلية وزير السياحة وليد نصار، وعرض معه شؤونا تنسيقية بين وزارتي الداخلية والسياحة.
والتقى وزير الداخلية، النائب السابق فارس سعيد مع وفد من بلدة غابات، وبحث معه في شؤون إنمائية تخص البلدة. (الوكالة الوطنية)
 
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