شابة تتعرّض لصعقة كهربائية في سوق الذهب

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض شابة من آل "ق" لصعقة كهربائية وسقوطها على رأسها في محلة سوق الذهب - طرابلس، ما أدى الى اصابتها.





وعمل الصليب الاحمر على إسعافها ثمّ نقلها الى المستشفى للعلاج.

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