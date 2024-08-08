"حزب الله" اقام مجلس عزاء عن روح الشهيد فؤاد شكر في الأوزاعي

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أقام "حزب الله" مجلس عزاء عن روح الشهيد السيد فؤاد علي شكر "السيد محسن"، لمناسبة اسبوع على استشهاده، في حسينية الإمام الهادي في الأوزاعي، بحضور المعاون السياسي للأمين العام ل"حزب الله" حسين الخليل، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار، مسؤول منطقة بيروت في الحزب حسين فضل الله، مسؤول العلاقات الدولية والعربية في الحزب السيد عمار الموسوي، مسؤول وحدة الأنشطة الإعلامية في الحزب الشيخ علي ضاهر، رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور، عائلة الشهيد وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات البلدية والاختيارية والثقافية والاجتماعية وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.وافتتح المجلس بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم جرى عرض فيلم يروي سيرة الشهيد منذ انطلاقته الأولى مع تأسيس المقاومة الإسلامية في لبنان وحتى شهادته المباركة، وبعد ذلك، اعتلى السيد علي حجازي المنبر الحسيني، حيث تلا السيرة الحسينية عن روح الشهيد وكل الشهداء. (الوكالة الوطنية)