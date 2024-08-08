أعلن "حزب الله" في بيان مساء اليوم استهداف ثكنة راميم بالأسلحة ‏الصاروخية.







وجاء في بيانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدفنا عند الساعة‎ ‎‏(19:40)‏‎ ‎من يوم الخميس 08-08-2024 ثكنة راميم بالأسلحة ‏الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة".‏

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