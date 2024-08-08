مطر: أي زلة لسان أو سقطة ذاكرة يمكن أن تحدث بلبلة عظيمة

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كتب النائب إيهاب مطر، عبر منصة "أكس": "‏أزعجني جداً، مثل ‫اللبنانيين بمعظمهم، ما سمعته من كلام مسجل كمقتطع بالصورة والصوت للزميلة النائبة غادة أيوب، لكني حرصت على التواصل معها والاستفسار منها مباشرة، فأكدت لي أنها أرادت استحضار فترة الإضطهاد الديني بين المسيحيين، حين حصلت مجازر بشعة في ما بينهم وأنها لم تقصد بكلامها المسلمين".وقال: "بغض النظر عن هذا التوضيح، فإن من المهم جدا في هذه الأيام المعقدة في ‫لبنان والمنطقة بكاملها، جراء ما يجري على أرض ‫فلسطين، مهد الديانات السماوية كلها، أن ننتبه جميعا، وخصوصا الذين يشتغلون في الشأن العام، إلى وجوب إنتقاء مفرداتنا وكلماتنا بدقة، لأن أي زلة لسان، أو سقطة ذاكرة، يمكن أن تحدث بلبلة عظيمة في ظل هذه الغابة من وسائل التواصل الاجتماعي".وأضاف: "إانها مسؤولية الجميع، في كل مواقعهم ووظائفهم، أن نتمسك بكلمة سواء تجمع ولا تفرق، تداوي ولا تجرح، لتعزيز الوحدة الوطنية والتقارب الديني والتجانس الاجتماعي". (الوكالة الوطنية)