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لبنان

الحاج حسن استقبل وفدا من جامعة بيروت العربية

Lebanon 24
08-08-2024 | 13:46
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استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، في مكتبه، وفد من جامعة بيروت العربية.
وخلال اللقاء، تم البحث في شؤون أكاديمية.
ودعا الوفد الحاج حسن إلى حفل افتتاح فرع الجامعة الجديد في البقاع الأوسط.
وخلال اللقاء، تحدث الوفد عن "أهمية القطاع التعليمي، رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد، وأهمية انتشار الجامعات على كامل الجغرافيا اللبنانية لما له من مردود ايجابي على الشباب في لبنان، الوطن الذي يعتبر من أهم المصدرين للادمغة المتميزة والمتفردة في المحيط العربي".
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بدوره، شكر وزير الزراعة ل"جامعة بيروت العربية ادارة ورئيسا حرصهما على الاستمرار في الزمن الصعب، لا بل الدخول في تحد جديد، وهو توسيع دائرة انتشار للفروع لتضم البقاع اليوم وغيرها من المحافظات في الغد وبعده، مما يشعرنا بأمل كبير وتأكيد جديد أن لبنان سينتصر بقدراته وتميزه وتحديه للصعاب".
وأكد أن "العمل الوطني يستلزم تضافر كل الجهود في سبيل تحقيق الأمن الغذائي والمجتمعي من خلال العمل التربوي والاكاديمي وكل القطاعات المختصة كقطاعي الزراعة والصناعة وباقي القطاعات التي لا تقل أهمية في بناء الدولة التي يطمح لها الجميع".
وأثنى على "دور الجامعة اللبنانية في انتاج مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين".
وحيا "كل الجامعات الخاصة التي لم تكل ولم تمل، وبقيت محافظة على المستوى التعليمي الذي لطالما تميز به الوطن". (الوكالة الوطنية)
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