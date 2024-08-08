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لبنان

الوطني الحر: نشاطات لباسيل خلال زيارته بسكنتا ورحلة عمل قصيرة الى الخارج

Lebanon 24
08-08-2024 | 14:13
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اشار "التيار الوطني الحر" في بيان، الى انه "فيما يجري تداول خبر سفر رئيس "التيار" النائب جبران باسيل، علم أنه توجه إلى الخارج في رحلة عمل لأقل من 24 ساعة، وهو كان زار امس بلدة بسكنتا حيث اقام المحامي وليد جوزيف الخوري مأدبة عشاء على شرفه حضرها عدد من الوزراء والنواب وقضاة ومحامون ورؤساء بلديات ومخاتير وشخصيات ناشطة في الشأن العام، بمعظمها من منطقة جرد المتن الشمالي. وكانت له كلمة شدد فيها على مفهوم التيار لمعنى لبنان والوجود الحر والمتنوع فيه.
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وكذلك اجتمع مع مجموعة كبيرة من المنتسبين إلى التيار الوطني الحر في بلدة بسكنتا، وكانت له كلمة حول مفهوم الالتزام الحزبي والدور الوطني للتيار.
وغدا يستأنف باسيل نشاطاته في لبنان بحسب برنامجه المعتاد". (الوكالة الوطنية)
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