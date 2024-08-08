بالصور.. تلف أكثر من 200 كيلوغراماً من الدجاج واللحم الفاسد في طرابلس!

قامت الهندسة الصحية في بلدية طرابلس بتلف أكثر من 200 كيلو دجاج ولحم متبل، لسوء تخزينهم وفسادهم كلياً، وذلك في احد المحلات المخصصة لبيع الدجاج في مدينة طرابلس، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".







وعلم انه جرى تسطير محضر ضبط بحق صاحب المحل.

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