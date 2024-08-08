مقدمات نشرات الاخبار المسائية
مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"
العالم بمعظمه يضبط أعصابه على ساعة الرد المرتقب على كيان العدو الاسرائيلي سواء من إيران التي تحيك ردها بتأن كما السجادة او الجبهة اللبنانية التي تعاقب العدو بسلاح الإنتظار أو سائر جبهات المقاومة.
وبإنتظار الساعة الصفر يستمر حبس الأنفاس وخصوصا في كيان الاحتلال الذي يضرب الشلل قطاعاته المختلفة ولاسيما الحيوية منها.
ولعل خير مثال هو خواء مطار بن غوريون الذي اظهرته فيديوهات منشورة على وسائل التواصل خاليا من المسافرين بعد الغاء معظم شركات الطيران العالمية رحلاتها من وإلى تل أبيب.
أما الحل بالنسبة لنتنياهو فليس اكثر مما قاله للاسرائيليين "أعلم أنكم قلقون وفي حال تأهب وأطلب منكم شيئا واحدا: تحلوا بالصبر والهدوء"!.
وفيما يتابع أصحاب قرار الرد التحضير لما سيقومون به ويستثمرون الوقت في كل اتجاه كجزء من العقاب للعدو ثمة حمى دبلوماسية عابرة للحدود الإقليمية والدولية عنوانها لجم اندلاع حرب واسعة وجوهرها تخفيف القصاص الذي ينتظره كيان الاحتلال.
وضمن هذه الحمى الدبلوماسية اندرج إعلان البيت الأبيض ان اتفاق وقف اطلاق النار في غزة ممكن اكثر من أي وقت مضى وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إننا قطعنا شوطا طويلا في سد الفجوات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني مشيرا الى ان اقتراحا جيدا معروض وعليهما قبوله واضاف ان على رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس يحيى السنوار كصاحب قرار ان يقبل باتفاق وقف النار وإطلاق سراح الأسرى.
وإذا ما صح إعلان ادارة جو بايدن ان وقف النار ممكن قريبا فإن السؤال هو عن مصلحة بنيامين نتنياهو في إهداء حل إلى هذه الإدارة التي تلفظ انفاسها الأخيرة على اعتاب الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل.