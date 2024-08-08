في العمق الإسرائيلي.. هذه الأهداف قد يستهدفها "حزب الله"

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب تتوقع أن تكون مقرات استخباراتية لديها هدفا لـ"حزب الله" وإيران في ردهما على اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر.



كما تحدث تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي عن مخاوف إسرائيلية جدية من احتمال قيام "حزب الله" باستهداف مواقع عسكرية واستخباراتية حساسة في قلب تل أبيب.

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ووفقا لـ"أكسيوس"، يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن "حزب الله" قد يستهدف مواقع استراتيجية في تل أبيب، وتشمل الأهداف المحتملة مقر قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في وسط تل أبيب، ومقر جهاز الموساد، بالإضافة إلى منشآت استخباراتية أخرى في شمال المدينة.



هذا وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن "حزب الله سيوجه الضربة الأولى وستكون الأهداف عسكرية وأمنية وليست مدنية". (روسيا اليوم)