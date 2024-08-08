خوفًا من صواريخ "الحزب".. إسرائيل تجهّز مدينة خيام للإسرائيليين

Advertisement

قالت هيئة البث الإسرائيلية أن قيادة الجبهة الداخلية تقوم بالتعاون مع المجلس الإقليمي في "رمات هنئغف" حاليًا بتحديد مكان يمكن أن يتم فيه إقامة مدينة خيام لإجلاء المزيد من الأشخاص، إذا لزم الأمر من شمال إسرائيل ومناطق أخرى.وأشارت إلى أنّ مجلس "رمات هنئغف" يستعد بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية لاستقبال عشرات الآلاف من الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم في حال حدوث تصعيد في الشمال. ونتوقع أن يتم إجلاء آلاف الأشخاص الى "رمات هنيغف" بشكل مستقل، وليس كبلدات غير متجانسة، الأمر الذي سيجعل من الصعب إدارة الحدث".ولفتت هيئة البث إلى أنه "في إطار تقييمات الإدارة، تم شراء مئات الفرش والأسرة. وقبل نحو أسبوعين، أجرى مقر الطوارئ التابع للمجلس تمرينا يحاكي سيناريو تصعيد المنطقة الشمالية واستقبال النازحين، من أجل التدرب على التعاون بين الأقسام والبلدات لسد الفجوات وإيجاد الحلول".