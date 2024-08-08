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لبنان

مسرح كركلا يؤجل عروض "ألف ليلة وليلة" نظرًا إلى الظروف الراهنة

Lebanon 24
08-08-2024 | 16:41
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أعلنت إدارة مسرح كركلا، أنها قررت تأجيل عروض مسرحية "ألف ليلة وليلة"، إلى موعد آخر يُعلن عنه في حينه، "نظرًا إلى الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد".
وأملت في أن تنتهي هذه الظروف الصعبة على خير وسلام، "لنعود ونلتقي جمهورنا الحبيب في لبنان ونستكمل عروضنا الفنية". (الوكالة الوطنية)
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