اللبنانية ليتيسيا عون تخسر البرونزية

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خسرت اللبنانية ليتسيا عون فرصة الفوز بميدالية برونزية بعد الهزيمة ضد الكندية سكايلار بارك.والتقت ليتيسيا بمنافستها الكندية في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في التايكوندو في وزن أقل من 57 كجم في أولمبياد باريس 2024.وخسرت اللاعبة اللبنانية بنتيجة 4-2.