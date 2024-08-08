"تيار المستقبل" يتحرك: نشاطّ في "القنطاري"

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كتبت " الاخبار": لأكثر من 3 سنوات، غاب أثَر المكتب التنفيذي لتيّار المستقبل. كلّ الوعود بإمكانيّة عقد «التيّار الأزرق» مؤتمره العام من أجل عودة الحياة إليه وضخّ دم جديد في شرايينه، ذهبت أدراج الرياح مع تعليق الرئيس سعد الحريري عمله السياسي. ومع ذلك، يبدو أن الأمين العام أحمد الحريري قرّر بث الروح في «القنطاري»، حيث ترأّس ورشة عمل تنظيميّة للمكتب التنفيذي منذ أيّام، في حضور أعضاء من هيئة الرئاسة والمكتب السياسي ومنسقي المناطق والقطاعات المركزية والهيئات التابعة للأمين العام وأعضاء مكتبه.الاجتماع ليس تفصيلياً في حزبٍ قرّر البقاء خارج العمل السياسي، والاكتفاء بـ«ضرباتٍ» نقابيّة هنا وهناك، وهو يأتي في سياق نشاط الحريري في المناطق لإعادة التواصل مع جمهور «التيّار» وإحياء اللقاءات الشعبيّة.وإذا كان «المستقبليون» يصرّون على الالتزام بقرار رئيسهم عدم مزاولة العمل السياسي، وبالتالي عدم «تكبير حجر» اجتماع المكتب باعتباره لن «يولّد» مواقف سياسيّة أو مؤتمراً عاماً أو حتّى قيادة جديدة في ظلّ الظروف الداخلية، إلا أنّهم يلفتون في الوقت عينه إلى أنّ هذه الورشة ستمتد إلى جميع المناطق في سياق «شدشدة» الواقع التنظيمي للتيّار الذي ضرب الترهّل بعض مراكزه.