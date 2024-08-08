Advertisement

لبنان

جريح في اشكال في طرابلس.. اليكم ما جرى عند مدخل جبل محسن

Lebanon 24
08-08-2024 | 23:53
A-
A+
Doc-P-1232088-638587832265662853.jpg
Doc-P-1232088-638587832265662853.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تطور اشكال بين عدد من الشبان عند مدخل جبل محسن في طرابلس الى عراك وتضارب بالايدي، فيما أقدم شخص على طعن "ا.م" بسكين على وجهه ما استدعى نقله الى المستشفى للمعالجة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24"
وأشارت المعلومات الى ان الاشكال ناتج عن استفزازات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إشكال وإطلاق نار بالقرب من مسجد في طرابلس.. اليكم ما حصل
lebanon 24
09/08/2024 09:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مداهمات وتوقيفات في طرابلس.. اليكم الحصيلة
lebanon 24
09/08/2024 09:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح باطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى
lebanon 24
09/08/2024 09:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"جهاز مناعتي هاجم طفلي عندما كان في رحمي".. اليكم قصة هذه المرأة (صورة)
lebanon 24
09/08/2024 09:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24

اشكال

طرابلس..

اليكم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-08-09
02:15 | 2024-08-09
02:10 | 2024-08-09
02:00 | 2024-08-09
01:45 | 2024-08-09
01:30 | 2024-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24