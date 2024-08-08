جريح في اشكال في طرابلس.. اليكم ما جرى عند مدخل جبل محسن

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تطور اشكال بين عدد من الشبان عند مدخل جبل محسن في طرابلس الى عراك وتضارب بالايدي، فيما أقدم شخص على طعن "ا.م" بسكين على وجهه ما استدعى نقله الى المستشفى للمعالجة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24"وأشارت المعلومات الى ان الاشكال ناتج عن استفزازات.