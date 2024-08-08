محاولات سرقة بالجملة في طرابلس

سجل فجر اليوم محاولة سرقة عدد من السيارات في منطقة الزاهرية طرابلس الا ان شبان المنطقة شعروا بوجودهم ليفروا هاربين الى جهه مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



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