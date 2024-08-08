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لبنان

محاولات سرقة بالجملة في طرابلس

Lebanon 24
08-08-2024 | 23:55
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سجل فجر اليوم محاولة سرقة عدد من السيارات في منطقة الزاهرية طرابلس الا ان شبان المنطقة شعروا بوجودهم ليفروا هاربين الى جهه مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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