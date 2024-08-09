بالتفاصيل.. شركات طيران تواصل تعليق رحلاتها الجوية إلى لبنان

علّقت العديد من شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب بعض المجالات الجوية. وإلى حدّ اليوم لا تزال شركات الطيران العربية والأجنبية تعدّل بجداول رحلاتها في انتظار انتهاء الضربة الإيرانية على إسرائيل، وذلك ردًا على اغتيال اسماعيل هنية في طهران.

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فما هي الشركات التي علّقت أو تجنبت المجال الجوي اللبناني والإسرائيلي؟



الخطوط الجوية الجزائرية



علقت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها من وإلى لبنان مؤقتا حتى إشعار آخر.



شركة الطيران الهندية



علقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الثامن من آب.



إير فرانس وكيه.إل.إم



مددت شركة الخطوط الجوية الفرنسية تعليق رحلاتها بين باريس وبيروت حتى 11 آب.



وألغت ذراعها الهولندية كيه.إل.إم جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب منذ أوائل آب حتى 26 تشرين الأول.



شركة دلتا للطيران



مددت شركة دلتا للطيران تعليق الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 آب.



إيزي جيت



قال متحدث باسم إيزي جيت إن شركة الطيران الاقتصادي البريطانية أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب في أبريل، وستستأنفها في 30 آذار 2025.



الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا)



مددت شركة الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا) تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 10 آب.



لوفتهانزا



مددت مجموعة لوفتهانزا للطيران تجنبها للمجالين الجويين الإيراني والعراقي وقالت إنها ستعلق رحلاتها من وإلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمان ومدينة أربيل العراقية حتى 13 آب.



ومددت شركة الخطوط الجوية السويسرية، إحدى وحدات مجموعة لوفتهانزا، تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب وبيروت حتى 13 آب، متجنبة المجال الجوي فوق إسرائيل وإيران والعراق إلى ذاك الحين.



الملكية الأردنية



استأنفت شركة الملكية الأردنية رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت اعتبارا من 8 آب، بعد تعليقها منذ 29 تموز.



رايان إير



ألغت أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 23 آب.



خطوط الطيران السنغافورية



أوقفت شركة الطيران السنغافورية التحليق فوق المجال الجوي الإيراني وتستخدم مسارات بديلة.



يونايتد إيرلاينز



قالت شركة يونايتد إيرلاينز ومقرها الولايات المتحدة إن الرحلات الجوية إلى تل أبيب التي توقفت مؤقتا في 31 تموز، ما زالت معلقة.



تنبيهات المجال الجوي اللبناني



نصحت بريطانيا شركات الطيران في المملكة المتحدة بعدم دخول المجال الجوي اللبناني من الثامن من آب حتى الرابع من تشرين الاول، مشيرة إلى "خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري". (سكاي نيوز عربية)