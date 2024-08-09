#عاجل 🟡 هاجمت طائرات حربية الليلة الماضية مقر قيادة لحزب الله الإرهابي في منطقة حناوية وبنية تحتية إرهابية في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان.
🟡بالإضافة إلى ذلك، هاجمت الطائرات منصة إطلاق استخدمها حزب الله في منطقة عيتا الشعب، حيث أطلقت منها قذائف صاروخية يوم أمس (الخميس) نحو… pic.twitter.com/aF5g1v3HhA
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 9, 2024
#عاجل 🟡 هاجمت طائرات حربية الليلة الماضية مقر قيادة لحزب الله الإرهابي في منطقة حناوية وبنية تحتية إرهابية في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان.
🟡بالإضافة إلى ذلك، هاجمت الطائرات منصة إطلاق استخدمها حزب الله في منطقة عيتا الشعب، حيث أطلقت منها قذائف صاروخية يوم أمس (الخميس) نحو… pic.twitter.com/aF5g1v3HhA