المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، اليوم الجمعة، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس" ان طائرات حربية هاجمت الليلة الماضية مقر قيادة لحزب الله في منطقة حناوية وبنية تحتية في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان".

وأضاف ادرعي: "بالإضافة إلى ذلك، هاجمت الطائرات منصة إطلاق استخدمها حزب الله في منطقة عيتا الشعب، حيث أطلقت منها قذائف صاروخية يوم أمس (الخميس) نحو منطقة بيرنيت في الجليل الأعلى، دون وقوع إصابات".